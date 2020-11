Amel Bent réagit aux mesures anti-Covid du gouvernement

Après Matt Pokora ou encore Vitaa, c’est au tour d’Amel Bent de sortir du silence. Alors que le gouvernement a décidé de fermer les rayons culture des hypermarchés afin de ne pas défavoriser les commerces dit "non-essentiels" (cinémas, librairies, théâtres, magasins de vêtements, etc.), la chanteuse pousse un coup de gueule contre cette mesure.

En story de son compte Instagram, l’interprète du titre "Jusqu'au bout", commence par écrire : "Si je n'exprime pas mon désarrois et ma colère concernant la situation actuelle des artistes, ce n'est pas par absence de conviction, bien au contraire". Avant de poursuivre : "En effet, moi aussi, j'aimerais hurler contre celles et ceux qui font aujourd'hui de notre travail un non-sujet, une affaire non-essentielle, et oui, ça me crève le coeur de voir le fruit de plusieurs années de travail et de sacrifices recouverts d'une bâche comme une vieille pièce de bagnole bonne pour la casse".

"J'aimerais dire ma colère, mais je n'y arrive pas"

Malgré sa colère, la compagne de Patrick Antonelli tente de prendre du recul : "Mais à la fois, la situation catastrophique de millions de personnes faisant ou pas partie de mon corps de métier me met naturellement un frein que je ne saurais dépasser". Face aux "décisions du gouvernement à l'égard des gens qui font notre culture, notre joie et notre fierté sont injustes et injustifiées", elle fait un triste constat : "Notre monde va terriblement en souffrir". Avant de conclure avec désarroi : "Je vois du pire que moi, du pire que l'autre, à chaque clic. Et c'est ce qui m'empêche de m'indigner pour moi-même. En gros, j'aimerais dire ma colère, mais je n'y arrive pas".

