Amel Bent : sa perte de poids violemment critiquée, elle répond !

Cela fait plusieurs semaines maintenant qu'Amel Bent se dévoile de plus en plus maigre. La chanteuse a perdu plusieurs kilos durant le premier confinement et a décidé de continuer sur cette lancée. Elle s'était confiée dans les colonnes de Télé poche sur cette métamorphose. "J'ai perdu du poids pendant le premier confinement. Il y a deux ans, on m'a laissée toute fine avant les fêtes et j’ai repris douze kilos en quelques semaines. Donc, ne me dites pas que j’ai maigri, ça va me porter l’œil et je vais reprendre 15 kilos".

Une nouvelle silhouette saluée par ses fans. Mais au bout de quelques semaines, la jeune femme a été victime de critiques. Et pour cause, certains internautes ont commencé à s'inquiéter pour sa santé.

"Je ne suis pas malade"

La coach de The Voice a donc décidé de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Elle s'est à nouveau expliquée sur le sujet dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue ce jeudi 21 janvier. Et pour elle, le secret de sa prise de poids est simple : le bonheur ! "Ce qui m’épanouit dans la vie, ce n’est pas un chiffre sur la balance. C’est d’être avec un homme que j’aime et qui m’aime, d’avoir des enfants en bonne santé et d’être épanouie dans mon boulot".

Celle qui sera présente dans la saison 2 de "Validé" ajoute ensuite : "Je fais attention à mon alimentation. Quand je suis ronde, c'est parce que je déconne avec la nourriture, il n'y a pas d'autres raisons. Je ne suis pas malade, je n'ai pas de problèmes hormonaux particuliers. Je n'ai pas fait de régime draconien, j'ai toujours fait le yoyo avec mon poids".

Par J.F.