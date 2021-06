Amel Bent : ses rares confidences sur ses brouilles avec Vitaa et Camélia Jordana

Ce vendredi 4 juin, le nouvel album d'Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana baptisé "Sorore" sort dans les bacs. Un album de reprises de chanson qui les ont particulièrement marquées, aussi bien les leurs que celles d'autres chanteurs. Elles ont notamment repris le titre "Marine" de Diam's, dont elles sont très proches. En effet, la rappeuse a co-écrit le titre "Ma Philosophie" comme l'a confié Amel Bent sur le plateau de C à Vous ce mercredi : "Il y a des gens, vous savez, on sait qu'ils vont changer votre vie, qu'ils vont changer votre existence. Moi, quand on m'a demandé avec qui je voulais travailler, j'avais 18 ans à l'époque, j'ai dit Diam's. On m'a dit : 'Pourquoi ?' J'ai dit : 'Je ne sais pas, il faut que je rencontre cette femme.' (…) Mais il y avait ce qu'elle me transmettait juste en énergie" confiait-elle.

"Parfois, ça boudait un peu"

Et Amel Bent ne s'est pas arrêtée là niveau confidences. Invitée au micro de RTL dans l'émission "Laissez-vous tenter", elle est revenue sur cette collaboration à trois, qui n'a pas toujours été facile. "On réinvente chacun de ses morceaux et ça a été un ascenseur émotionnel pour toutes les trois" commence-t-elle. "Parfois, ça boudait un peu. 'Mais pourquoi vous avez touché à cette note ? J'y tiens'. Il y a eu des larmes en fait, pour un accord changé. C'est bien aussi en tant qu'artiste de se rendre compte à quel point, les chansons, nos chansons, on les aime. Elles racontent un morceau de notre histoire très fort, avec notre public, et changer un tout petit bout de ce truc-là, c'est presque une trahison, parfois. Moi je l'ai vécu comme ça".

Par J.F.