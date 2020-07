Amel Bent : son mari condamné à deux ans de prison ferme et 100 000 euros d’amende

C’est une énorme épreuve que s’apprête à vivre Amel Bent. Son mari, Patrick Antonelli vient d’être condamné ce mercredi 8 juillet à de la prison ferme. L’ancien gérant de deux auto-écoles était jugé pour « corruption », « modification frauduleuse d’un système de données » et « obtention frauduleuse de document administratif ». Son procès, mis en délibéré, se tenait ce mercredi 8 juillet 2020 au tribunal correctionnel de Nanterre. C’est une sentence lourde pour l’homme de 43 ans. Comme l’indique l’AFP, il a été condamné à quatre ans de prison dont deux ans avec sursis sans probation avec mandat de dépôt différé. Si le mari d’Amel Bent ne dormira pas ce soir en prison, il y retournera quand même. Il a été également condamné à 100 000 euros d’amende. Patrick Antonelli devra aussi suivre une formation et il a interdiction de gérer une entreprise. Le tribunal correctionnel de Nanterre a conservé la qualification de « corruption » et « l’intérêt de s’enrichir personnellement ».

Retour en prison pour l’ancien gérant d’auto-école

Patrick Antonelli était jugé pour une affaire de délivrances de faux permis de conduire, affaire qui s’est passée entre 2013 et 2015. Un faux permis se monnayait en moyenne 8000 euros. Des personnalités comme Samir Nasri, Jérémy Ménez ou Ali Baddou avaient ainsi pu s’en procurer. Au total, plus de 250 permis avait été délivrés frauduleusement pour un montant de près d’un million d’euros. Dans sa combine, Patrick Antonelli était épaulé par deux fonctionnaires de la préfecture des Hauts-de-Seine, également condamnés. L’homme, père de deux petites filles avec Amel Bent, est convoqué le 4 septembre pour le mandat de dépôt différé. Il devrait alors retourner en prison après avoir passé quatre mois en détention préventive en 2016.

