Amel Bent : son mari justifie sa fraude par leur histoire d'amour à son procès

Cela fait plusieurs années maintenant que le mari d'Amel Bent trempe dans une affaire de permis de conduire à la préfecture des Hauts-de-Seine. Il est jugé depuis ce mercredi 17 juin pour corruption de faux permis de conduire. Il est accusé, avec une employée de la préfecture d'avoir délivré des vrais-faux permis à certains élèves de son auto-école située à Neuilly, en échange de sommes allant pour certaines jusqu'à 12 000 euros. Le Parisien avait révélé l'affaire en 2016, expliquant que "la combine à plus d'un million d'euros porte sur plus de 250 vrais-faux permis délivrés entre 2013 et 2015". Il avait à l'époque purgé une peine de cinq mois de prison.

Période très compliquée pour Amel Bent qui déclarait à l'époque à nos confrères de Télé 7 jours être "au plus bas". "On parlait beaucoup de moi mais pas pour ma musique. Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée". Mais cette histoire n'aura pas entaché leur histoire d'amour. Pour preuve, ce mercredi 17 juin, quelques jours seulement après la grande finale de The Voice, face au juge, Patrick Antonelli a affirmé avoir fait cela par amour. Il explique que sa "dégringolade" a commencé en 2013, quand il rencontre la chanteuse. Fou amoureux d'elle, il souhaite lui offrir le meilleur train de vie possible, mais par manque de moyens, cela s'avère plus compliqué. "Je tombe amoureux d'elle, j'ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu'elle fréquente" confie-t-il.

