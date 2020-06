Amel Bent : son mari risque la prison pour sa fraude au permis de conduire

Entre le 17 et le 19 juin, le mari d'Amel Bent a été jugé pour corruption et blanchiment devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Dans le cadre d'une affaire de fraude au permis de conduire à la préfecture des Hauts-de-Seine, Patrick Antonelli qui avait déjà purgé une peine de cinq mois de prison en 2016, a livré sa version des faits en indiquant avoir fait cela par amour. "Je tombe amoureux d'elle, j'ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu'elle fréquente", a-t-il confié au juge sur les raisons de sa combine pour fournir des permis sans faire passer l'examen, en échange de sommes allant pour certaines jusqu'à 12 000 euros.

Un mandat de dépôt requis

A l'issu de ce jugement, le procureur a réclamé cinq ans de prison dont deux années de sursis, et 150 000 euros d'amende pour Patrick Antonelli, a indiqué le Parisien. Un mandat de dépôt a été requis à l'encontre du mari d'Amel Bent. "Trois mots à l'effet coup de massue, qui ont visiblement assommé Patrick Antonelli", raconte le journal. Alors que la décision du tribunal sera rendue le 8 juillet, Patrick Antonelli pourrait ainsi retourner derrière les barreaux. Lorsqu'il était passé par la prison à l'époque, Amel Bent avait vécu une période très compliquée : "On parlait beaucoup de moi mais pas pour ma musique. Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée", avait-elle confié à Télé 7 jours.

Par Marie Merlet