Amel Bent : son touchant hommage à sa soeur pour son anniversaire

La famille est primordiale pour Amel Bent, que ce soit dans la tristesse ou le bonheur. La chanteuse qui a perdu un membre de sa famille fin avril, célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa soeur Melissa, qui fête ses 27 ans. Très proche d'elle, la coach de The Voice lui a adressé toute l'affection qu'elle lui porte dans un long message sur Instagram. "Ma soeur, quand tu es née, je n’avais que huit ans et pourtant, je me souviens avoir eu conscience du grand cadeau que Dieu m’avait fait ! Eh oui Melissa, tu es une bénédiction pour moi, pour notre frère, pour maman, pour ton père, pour tes amis, et toutes les personnes que tu croises ! Moi qui cours le monde, je peux attester que je n’ai jamais rencontré quelqu’un de ton espèce… sûrement en voie de disparition", a-t-elle écrit en montrant un cliché d'elle le jour de son mariage avec sa soeur.

"Merci de me donner la force de croire en moi"

Amel Bent souligne "la gentillesse", "l’empathie" et "la générosité" de sa soeur qui est "toujours à l’écoute, jamais dans le jugement et d’un optimisme déconcertant". "Et puis, tu es intelligente, pas seulement quand il s’agit de passer tes examens haut la main, tu as l’intelligence du coeur, celle qui ne trahit jamais et qui te servira tout au long de ta vie", continue la chanteuse avant de la remercier d'être là pour elle : "Merci d'être mon backup, depuis toujours, de m'écouter pleurer des heures sans jamais que je sente que je te dérange, merci de me donner la force de croire en moi, merci d'excuser mes faux pas, sans jamais me condamner et de toujours chercher des solutions !". Des mots touchants qui ont aussi touchés de nombreux internautes.

