Amel Bent très amincie, sa nouvelle silhouette inquiète ses fans

Depuis qu’elle s’est fait connaître du grand public, Amel Bent n’a jamais caché son mal-être par rapport à son physique. Il y a plusieurs années, la chanteuse s’était confiée sur son problème : "Je détestais chaque parcelle de mon corps et j'en voulais au monde de me renvoyer cette image déformée de moi, complice de cette violence en ne prônant qu'une idée bien définie de la beauté !". Et lors du confinement en France, Amel Bent avait décidé de se reprendre en main, et avait perdu 7 kilos. Une manière pour Amel Bent de s’accepter enfin : "Déjà mon corps, je ne l'aime toujours pas des masses à vrai dire, mais disons que d'avoir épousé un homme qui me regarde avec des yeux pleins d'amour, d'avoir deux petites filles qui me disent tous les matins : 'Maman, t'es la plus belle des mamans'. Ça peut aider", a-t-elle expliqué dans une récente interview au magazine Apollo.

"Arrêtes le régime"

Mais visiblement, Amel Bent a décidé de continuer sa perte de poids. Sur son compte Instagram ce mardi 15 décembre, la chanteuse a dévoilé plusieurs photos d’elle la montrant dans une robe blanche Louis Vuitton. Et si Amel Bent a reçu de nombreux compliments, ses fans ont tenu à tirer la sonnette d’alarme estimant que la chanteuse est de plus en plus mince : "Arrêtes le régime", "Super belle. Mais plus de perte de poids stp", "Pourquoi cette tendance à vouloir maigrir coûte que coûte. Etre mince ne va pas à tout le monde et ma belle ça ne te réussit pas. Tu étais plus belle avant je trouve mais puisque je t'admire beaucoup je ne pourrais que apprécier".

Par Alexia Felix