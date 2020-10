Amel Bent trop maigre ? Elle pousse un coup de gueule

Trop, c’est trop pour Amel Bent. Lassée d’être critiquée sur son poids, la chanteuse n’hésite pas à pousser un coup de gueule pour qu’on la laisse tranquille. Après avoir partagé sur son compte Instagram une série de photos sur laquelle elle apparaît très amincie, l’ancienne coach de "The Voice" a reçu de nombreuses remarques désobligeantes sur son physique.

"Un peu trop maigre mais jolie", "Tu as trop minci, sûrement le surmenage" ou encore "Ben mince", "Oh Amel Bent a perdu ses belles formes !! Dommage ! Une belle femme" et "Tu mincis trop, mais sinon tu es toujours très belle"… Autant de messages maladroits auxquels l’interprète du titre culte "Ma philosophie" a répondu dans ses stories.

Amel Bent s'agace sur Instagram

"Le pire, et j’en mettrai ma main à couper, c’est que ceux qui me disent que j’ai trop maigri sont les mêmes qui me traitent de grosse quand je prends du poids", commence-t-elle par écrire ce mercredi 7 octobre. Engagée dans la lutte contre la grossophobie, elle poursuit en rappelant : "Mes valeurs et mes convictions ne se comptent pas en grammes".

Avant de continuer : "Que je prenne ou perde du poids ne me définit pas en tant qu’artiste ou en tant que femme ou en tant que mère !". Remontée, elle souligne : "Jusqu’à preuve du contraire, je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien et je suis la seule personne qui doive s’y sentir bien. Merci". Voilà qui est dit !

Par C.F.