Amel Bent usurpée : son coup de gueule contre des gélules amincissantes

Avec près de 470 000 followers sur Instagram, Amel Bent a une belle communauté avec qui elle aime échanger. Lundi 6 avril, la coach de "The Voice" en a profité pour révéler qu’elle avait été victime d’une usurpation d’identité. En effet, une entreprise qui vend des gélules amincissantes utilise le nom de la chanteuse. Dans les faits, les personnes derrière ce commerce se font passer pour elle lors d’échanges par sms avec des internautes. Avertie de cette arnaque, Amel Bent a signalé l’existence de faux comptes d’utilisateurs à son nom sur Instagram et sur Twitter. "Et pendant que j’y suis le régime Keto avec des gélules ou je ne sais quoi qui utilise mon nom pour promouvoir leur truc, c’est fake, fake, fake. Je ne sais pas ce que c’est et je n’ai jamais utilisé leurs produits", écrit ainsi la maman de Sofia et Hana, 4 et 2 ans. Un coup de gueule justifié d’autant plus qu'Amel Bent a été ambassadrice d’une célèbre marque amincissante.

La coach de The Voice en paix avec son poids et son image

La jeune maman est toutefois en paix avec son image et son poids. "Je ne considère plus cela comme un problème. Ça n’est plus le drame de ma vie comme ce le fut pendant des années. Quand je regardais dans un miroir, j’avais envie de lui cracher dessus. Je me trouvais hideuse", révélait-elle dans Gala en juin 2019. Une période qui est définitivement derrière elle puisqu’Amel Bent a perdu de nombreux kilos et continue d’en perdre, et ce malgré le confinement. Elle plaisantait sur Instagram fin mars en affirmant avoir déjà perdu 7 kilos. "Je sors du confinement, je vais être dans les défilés Victoria’s Secret", ajoutait-elle dans l’émission d’Arthur "The Show Must Go Home".

Par Non Stop People TV