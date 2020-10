Amir : cette situation inattendue lorsqu'il a été contacté par The Voice

Près d'un an après avoir annoncé prendre une pause dans sa carrière, Amir fait son retour avec la sortie de son troisième album "Ressources", ce vendredi 16 octobre. Devenu papa d’un petit Mikhaël né en février 2019, le chanteur avait décidé de prendre du recul pour accorder plus de temps à sa famille. Après une longue période marquée par la crise sanitaire et le confinement, Amir vient aujourd’hui apporter sa bonne humeur avec un album optimiste où il se dévoile davantage. Invité dans TPMP ce jeudi 15 octobre à cette occasion, le chanteur est revenu sur l'émission The Voice qui l'avait révélé en 2014 et le jour où on lui a proposé d'y participer.

L'étonnant appel d'Amir

Alors qu'il vivait à Tel-Aviv à l’époque, le jeune chanteur était présent à Paris à ce moment. Mais lorsqu'Amir a reçu un intrigant coup de téléphone, il se trouvait... au commissariat de police. "J'accompagnais un pote au commissariat, à l'époque je vivais à Tel-Aviv, je suis venu, j'étais à Paris avec mon téléphone, mais la puce c'était une puce israélienne dans le téléphone, donc quand je recevais un coup de fil ça me coûtait très cher. J'étais étudiant, je ne pouvais pas répondre. J'étais super curieux : 'Qui m'appelle quand je suis là, un numéro français ?'", a raconté Amir. En découvrant qu'il s’agissait de la production de The Voice, le futur candidat a alors dû improviser pour ne pas utiliser son téléphone au coût d'appel conséquent. Pour cela, Amir a transmis le numéro de téléphone d'un policier au chargé de casting de l'émission pour qu'il le rappelle . Leur échange a ensuite porté ses fruits.

Par Marie Merlet