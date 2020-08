Amir en deuil, il évoque un "drame familial"

Le monde entier vit une crise sanitaire sans précédent. La pandémie de coronavirus a fait des milliers de victimes dans de nombreux pays et la France est loin d'avoir été épargnée. À cause de ce terrible virus, le chanteur Amir a perdu un être cher. À la fin de son nouveau clip, "La Fête", le jeune papa a voulu rendre un hommage à un membre de sa famille. La vidéo se clôture par ces quelques mots : "À tonton Gérard". Présent jeudi 13 août dans "Le Loft Music" de Sud Radio, celui qui a représenté la France à l'Eurovision a fait quelques confidences sur cette terrible épreuve que ses proches et lui ont traversée. Il a expliqué : "J'ai dû traverser une période assez compliquée, je pense qu'on a tous traversé, mais j'ai vécu un drame familial. C'est la première fois que j'en parle, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te le dire. À la fin du clip, j'ai tenu à rendre hommage à une personne de ma famille qui a disparu le mois dernier".

"j'en suis ressorti très, très renforcé"

Le chanteur révélé dans "The Voice" a poursuivi ses confidences bouleversantes : "Je crois qu'au travers de cette douleur qui a marqué la période covid et la période de confinement - parce que c'est arrivé à cause de ça et pendant cette période - j'en suis ressorti très, très renforcé avec une volonté plus que jamais de vivre et de sentir chaque instant que m'ait offert la vie et de le partager aussi". Après avoir vécu une période si compliquée, Amir a décidé de revenir sur le devant de la scène et prépare également de belles surprises à ses fans. Il a notamment révélé que son troisième album, qui sortira à la fin de l'année, lui avait permis de se "dévoiler comme jamais".

Par Solène Sab