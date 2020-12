Amir en deuil : Il partage une terrible nouvelle sur Instagram

Amir est en deuil. Le célèbre chanteur, qui a été révélé dans l'émission "The Voice", est très proche de ses fans et n'hésite pas à aller à leur rencontre. Parfois, de belles amitiés naissent, et c'est ce qui semble s'être produit avec Aaron. D'une belle sincérité, le chanteur se sert de ses textes et de son travail pour faire passer des messages. En août dernier, Amir a évoqué avec tristesse avoir vécu un drame familial. Son clip "La Fête" se clôture sur quelques mots symboliques : "À tonton Gérard". "J'ai dû traverser une période assez compliquée, je pense qu'on a tous traversé, mais j'ai vécu un drame familial. C'est la première fois que j'en parle, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te le dire. À la fin du clip, j'ai tenu à rendre hommage à une personne de ma famille qui a disparu le mois dernier", avait-il alors expliqué dans "Le Loft Music" de Sud Radio, en août dernier. Ce dimanche 6 décembre, le jeune papa a rendu un nouvel hommage bouleversant à "son ami", sur son compte Instagram.

"D’un garçon au courage rare"

Amir a partagé une vidéo des coulisses de sa chanson "On verra bien", qu'il a décidé de dédier à Aaron, un petit garçon âgé de 11 ans, parti trop tôt. Pour accompagner ces images bouleversantes, le célèbre chanteur au grand coeur a écrit un message particulièrement poignant. "Aaron mon copain, j’espérais tant partager ces images quand l’on fêterait ta guérison, mais malheureusement le destin a eu d’autres projets... Une injustice qui me dépasse", a-t-il démarré dans son texte, avant de poursuivre : "C’est le coeur lourd que je te dis au revoir, en te remerciant pour une leçon de vie inestimable et pour cette chanson qui aura toujours ce goût de toi. Celui d’un combattant. D’un garçon au courage rare." Ces quelques mots qu'il conclut par "Je t’espère apaisé, je prie pour ça", ont bouleversé tous ses abonnés.

Par Solène Sab