Amir raconte sa demande en mariage originale au supermarché

Révélé dans la troisième saison de "The Voice", Amir fait partie de ces candidats qui ont réussi à percer... sans même avoir remporté la finale du télé-crochet ! Deux ans après sa participation à "The Voice" sur TF1, Amir représente la France à l'Eurovision. Le chanteur se hisse à la sixième place du classement. Une très belle place pour la France qui n'avait pas fait mieux depuis 2002. Son après-Eurovision, Amir le vit pleinement. Il a sorti trois albums, dont les deux premiers ont été certifiés triple disque de platine. Une victoire pour celui qui était destiné à faire carrière en tant que dentiste.

"C'était génial"

Côté vie privée, Amir partage la vie d'une dénommée Lital. Ils se sont mariés en juillet 2014. Ce vendredi 11 juin 2021, Amir a d'ailleurs raconté sa demande en mariage très originale ! Le moins que l'on puisse dire, c'est que Lital ne devait pas s'y attendre. Amir a organisé sa demande en mariage dans un supermarché. Un souvenir qu'il raconte ce vendredi 11 juin 2021 dans l'émission "Ça fait du bien" sur Europe 1. "C'était dans un supermarché. Je voulais un truc original et on a fait une vraie mise en scène", commence Amir avant de poursuivre : "J'ai fait le tour des supermarchés du quartier, c'est le seul qui a accepté. Et il a fallu faire en sorte que ma femme et moi allions dans ce supermarché en même temps". Une fois le couple réuni dans le supermarché, de nombreuses surprises attendait Lital. "On avait caché tous les copains dans un rayon, on avait caché la bague, on avait caché des caméras, et on avait couvert tout le rayon des vins avec des pancartes 'Est-ce que tu veux m'épouser?'", se souvient encore Amir avant de continuer : "Le supermarché a même mis une chanson qui est la nôtre. Et, à la fin, ils ont fait une annonce dans le micro. C'était génial". Un moment inoubliable auquel ont assisté quelques inconnus venus faire des emplettes. "On s'est retrouvés applaudis par tous les gens qui étaient dans le supermarché à ce moment-là. Ils ont compris qu'ils étaient en train d'assister à quelque chose de fort et de mémorable pour nous", conclut Amir.

Par Matilde A.