Amir s’attire la foudre des internautes après une photo postée sur Twitter

La vidéo montrant l’arrestation de George Floyd qui a conduit à sa mort a fait le tour du net provoquant une vague d’émeutes et de manifestations. Les personnalités sont nombreuses à s’exprimer via les réseaux sociaux ou lors des manifestations et elles dénoncent le racisme ambiant. Parmi les slogans repris, la dernière phrase de George Floyd "Je ne peux pas respirer" et "Black Lives Matter", mouvement international pour l’équité et la fin des violences policières envers les Afro-américains. Plusieurs personnalités françaises ont partagé ces slogans sur leurs réseaux sociaux. Lundi 1er juin, Amir a publié un cliché de lui tenant une pancarte sur Twitter mais son message ne passe pas auprès des internautes…

Recadré par les internautes, il leur répond avec une nouvelle photo

En pleine rue, Amir, lunettes de soleil sur le nez, brandit une pancarte avec le message : "Il suffit de vivre c’est bon". En légende il se contente de trois points de suspension. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes s’en prennent au chanteur. Parmi les messages postés on peut lire : "Ta carrière vient de se terminer, si on considère que t’en avais une avant", "C’est quoi ton problème ?"," Il suffit de vivre alors qu’on se fait tuer il est bête ou quoi". Si beaucoup lui ont demandé de supprimer sa photo en raison du contexte actuel, Amir leur a répondu avec une autre pancarte où cette fois il est inscrit "RIP George Floyd". En légende le chanteur qui a taclé Didier Deschamps s’explique : "#BlackLivesMatter (mon dernier tweet n’avait rien à voir avec l’actualité) Comment croire autre chose ? Chaque vie compte". Mais il ne dit pas à quoi faisait référence sa première photo...

#BlackLivesMatter (mon dernier tweet n’avait absolument rien a voir avec l’actualité)



Comment croire autre chose !?

CHAQUE VIE COMPTE pic.twitter.com/slc56Hi6Jr — ᴀᴍɪʀ (@Amir_Off) June 1, 2020

