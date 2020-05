Andrea Bocelli contaminé par le coronavirus, il raconte sa "tragédie"

Après la chanteuse Madonna, la cheffe Hélène Darroze ou encore les acteurs Patrick Chesnais et Tom Hanks et le premier Ministre britannique Boris Johnson, c’est au tour d’une autre personnalité de révéler qu’elle a été atteinte du coronavirus. Ce mardi 26 mai, le quotidien italien "Corriere della Sera" rapporte que le tenor Andrea Bocelli a été contaminé par le virus.

À l’occasion d’une conférence de presse, l’interprète de “Because We Believe” a raconté : “J’ai fait un test d’écouvillonnage et j’ai vu que j’étais positif. Et honnêtement, quand j’ai découvert cela, c’était le 10 mars, j’ai plongé dans la piscine parce qu’en fait, je me sentais bien”. “Mon expérience du coronavirus ? Une tragédie, nous avons tous été contaminés dans la famille, avec de la fièvre, même si elle n’était pas forte, la toux et les éternuements”, a-t-il ajouté.

“C’était comme vivre un cauchemar”

S’il a “surmonté très bien la maladie", l’artiste a été contraint d’annuler de nombreux concerts “et cela a été une mauvaise expérience. C’était comme vivre un cauchemar, car j’avais la sensation de ne plus avoir le contrôle des choses. J’espérais me réveiller d’un moment à l’autre”. Le 12 avril, M. Bocelli s’est rendu au Duomo de Milan, la grande cathédrale de la capitale économique du pays, où il a donné un concert pour Pâques… seul et sans public.

Concernant le déconfinement progressif en Italie, il s’est dit heureux “de ne pas être un politique”. “Je ne suis pas appelé à prendre des décisions, je n’aimerais pas être à la place de celui qui doit prendre ces décisions”.

Par C.F.