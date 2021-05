Angèle éblouit ses fans avec sa reprise de Britney Spears lors du défilé Chanel

Depuis son titre "Balance ton Quoi", la chanteuse Angèle est dans tous les esprits. Musicienne de talent, elle est également une jeune femme engagée. Depuis 2019, Angèle est ambassadrice de KickCancer, une association qui lutte contre le cancer chez l'enfant. Très discrète concernant sa vie privée, elle file néanmoins le parfait amour avec Marie Papillon, une vidéaste et influenceuse, depuis 2020. La YouTubeuse avait d'ailleurs fait de rares confidences sur leur relation dans le magazine Tetu du mois de mars 2021. "Je suis discrète sur notre histoire parce que c'est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu'on a envie de montrer, rien de plus." Une chose est sûre, c'est qu'Angèle a su trouver une communauté de fans fidèles et dégage des valeurs fortes. À tel point, que la Maison Chanel l'a choisie pour faire le show lors de son défilé Croisière 2021-2022.

"Quel beau moment suspendu"

Alors que le monde est en pause depuis plus d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, le défilé Croisière 2021-2022 de la prestigieuse maison française a ébloui toutes les modeuses. Et pour cause, elle avait prévu les choses en grand. Sous un soleil de plomb, les mannequins ont foulé la scène des Carrières de Lumières des Baux-de-Provence. Angèle a été invitée à performer aux côtés du chanteur Sébastien Tellier. Lors de sa prestation, la jeune femme s'est installée derrière un piano et a entonné le titre de Britney Spears, "Baby One More Time" avec sa voix douce et mélodieuse. Une reprise qui a charmé tous ses fans. D'ailleurs, Angèle a partagé la vidéo de ce moment privilégié sur son compte Instagram, accompagné de la légende suivante : "Spécial merci à @Virginie Viar et Sébastien Tellier pour l’invitation, quel beau moment suspendu". Une reprise qui a fait l'unanimité auprès de ses fans. "Sublime", "douceur" ont commenté ses nombreux abonnés et la chanteuse Pomme a même écrit : "Mes jambes sont un frisson géant".

Par Solène Sab