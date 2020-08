Angèle officialise son couple avec l'influenceuse Marie Papillon

Plusieurs mois après des rumeurs sur son couple, Angèle est sortie du silence. Sans nommer entièrement le nom de sa petite-amie, la chanteuse de 24 ans a officialisée sur Instagram ce lundi 10 août, sa relation amoureuse avec l'influenceuse Marie Papillon. A travers deux clichés où elle est assise sur des rochers face à la mer, Angèle laisse lire sur son t-shirt blanc : "Portrait of women who love women", signifiant en français "Portrait de femmes qui aiment les femmes". En légende, la soeur de Roméo Elvis a repris cette phrase en y ajoutant : "Au moins, c'est clair... enfin non pas claire, Marie". Mais le doute n'était donc plus permis sur l'identité de Marie Papillon qui a répondu en commentaire avec humour : "Elle en a de la chance cette claire", accompagné d'une coeur. "Et moi alors !", a réagi la chanteuse.

Ses fans sont touchés par son annonce

L'officialisation d'Angèle a été accompagné de nombreux commentaires de félicitations par ses abonnés : "T’es la meilleure meuf", "Merci pour ça et pour tout le reste", "j'adore", "trop forte", "Je t’aime". L'identité de l'influenceuse connue sous le nom de "Marie dans ta boîte" en publiant des vidéos humoristiques sur Youtube ou Instagram, avait déjà été révélée dans les pages du magazine Public en novembre dernier. Angèle et la jeune femme avaient été photographiées en train de s'embrasser. Lors d'un entretien accordé à Télérama, la chanteuse avait ensuite évoqué sa vie amoureuse : "En ce qui me concerne, je sens une très grande bienveillance de la part du public. Cela ne me dérange pas de porter des drapeaux, mais je ne peux pas le faire seule. Je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes. Ni au nom de toutes celles qui vivent des relations homosexuelles".

Par Marie Merlet