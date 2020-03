Angèle : Pourquoi sa couverture de Paris Match fait débat

Alors que le combat des femmes prend de plus en plus de place dans la société actuelle, il semblerait que Paris Match ne l'entende pas de cette oreille selon la chanteuse. Jeudi 12 mars, le magazine a dévoilé son nouveau numéro, avec en Une, la chanteuse Angèle. La rédaction ne s'attendait sûrement pas à ce qu'une polémique de cette ampleur arrive.

En effet, la une est jugée "sexiste" par les internautes et par la chanteuse. Sous la photo de la jeune femme, vêtue d'un costume rose, on peut lire en gros titre "Génération Angèle" et quelques lignes plus bas "Subversive, mais pas agressive".

Ces mots reflètent évidemment le clip d'Angèle "Balance ton quoi" où elle coach Pierre Niney, dans laquelle elle chante: "Les gens me disent à demi-mot. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide".

Angèle réagit

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont évidemment été très nombreux. Mais une réaction était particulièrement attendue, celle de la principale intéressée, Angèle, plusieurs fois en tête des ventes devant Johnny Hallyday en 2019.

Dans une story publiée sur Instagram, la jeune femme reprend la une du magazine en déplorant tout d'abord le choix de la photo qui selon elle "date de 2018" et qu'elle n'a "jamais validée". Elle ajoute ensuite : "Au delà du fait qu'ils vendent cette photo en couverture sans mon consentement, en considérant que je n'ai pas mon mot à dire, ils rallient mon image, mon nom et toute une "génération" carrément, dans la case de : jeune fille (en rose) qui ose donner son avis (donc "subversive"… il en faut peut hein), mais sans être "agressive".

Elle poursuit : "Oulala heureusement que je fais pas partie de ces VILAINES féministes VIOLENTES et HYSTERIQUES. Parce que ok on l'ouvre, mais en restant jolies et polies svp hein. Gros boomer du jour, en toute détente. (Je signe mon arrêt de mort pour Paris Match là).

"Dénonce sans crier, s'affirme féministe sans s'exhiber, parle rap sur un ton de princesse disney". Plus décrédibilisant et sexiste tu meurs", conclut-elle.

Par J.F.