Angèle, Renaud, Eddy de Pretto : Leur projet commun contre l'homophobie

Un projet pour la bonne cause. Pas moins de 45 artistes, dont Angèle, Renaud, Eddy de Pretto ou encore Calogero et Lara Fabian, ont participé à la compilation "Comme ils disent". La sortie de ce double CD est prévue pour le 2 octobre prochain. Ce recueil de 45 chansons populaires sur l'homosexualité contiendra des titres de Calogero (J'ai le droit aussi), Lara Fabian (La différence), Eddy de Pretto (Kid), Angèle (Ta Reine), ou encore Michel Delpech (Masculin-Singulier), comme le détaillent nos confrères de "Têtu". Barbara, Sylvie Vartan, Emmanuel Moire ou Lynda Lemay y figureront aussi. Le projet a été lancé par le label Marianne Melodie.

Un euro par disque vendu reversé au Refuge

Matthieu Moulin, directeur du label, explique à "Têtu" comment le projet est né. "Le concept d’un album de titres forts parlant d’homosexualité n’existait pas et, comme personne ne semblait vouloir le faire ou y croire, j’ai décidé de me lancer", indique-t-il avant de poursuivre : "Avec la volonté qu’il présente une dimension humaine, car j’ai souffert en tant qu’homosexuel et je peux encore souffrir. Ma direction et moi avons donc contacté Le Refuge pour savoir s’ils voulaient nous accompagner". Pour chaque disque acheté, un euro sera reversé à l'association Le Refuge, qui a pour but d'aider des adolescents rejetés par leurs proches à cause de leur orientation sexuelle. Dans une vidéo publiée sur Youtube pour promouvoir la compilation "Comme ils disent", Muriel Robin, marraine de l'association Le Refuge, rappelle : "Parce que le combat est loin d'etre gagné, parce qu'une agression homophobe a lieu tous les trois jours en France, parce que les homosexuels, hommes, femmes, trans, sont toujours victimes de violences gratuites, je soutiens Le Refuge dont je suis la fière marraine".

Par Matilde A.