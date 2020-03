Angèle répond à Cauet qui l'accuse de ne pas être solidaire

Cela fait plusieurs mois maintenant que la tension est palpable entre Angèle et l'animateur Cauet. Tout a commencé en novembre dernier lorsque la chanteuse aurait peu coopéré lorsqu'il lui a demandé de faire une vidéo pour une fan.

Ce vendredi 20 mars, Cauet avait un nouveau fait a reproché à la chanteuse Angèle. Il a lancé un appel aux dons pour le personnel hospitalier. Le but étant qu'un artiste donne un objet, ce dernier est revendu et les fonds sont reversés aux hôpitaux.

Mais selon Cauet, de nombreux artistes ont répondu oui, sauf une. Angèle. "Elle a des raisons personnelles, elle n'est pas touchée par le truc, elle n'est pas touchée par grand-chose, je ne sais pas ce qui la touche". Avant de poursuivre "Je trouve ça tellement naze, dire non alors que c'est pour donner de l'argent, alors qu'on est en pleine épidémie, qu'on ne demande pas de chanter, pas de concert, juste de donner un objet, c'est la seule qui a dit non".

Angèle ne se laisse pas faire

Angèle a décidé de remettre les poins sur les i, comme elle a récemment fait avec Paris Match. Elle a posté un message sur son compte Twitter dans lequel elle répond aux accusations.

"Bonjour Cauet, tu n'as pas envie de "polémique" mais tu te lances dans un jeu absurde pour provoquer cela. Ça n'a aucun sens. À un moment où le monde a besoin de tout sauf de ça.

Si je n'ai pas accepté ta demande c'est parce que je suis confiée, depuis le début, hors de chez moi, et que je joue le jeu d'un confinement total. Je ne repasserai pas à mon appartement en Belgique et je n'encouragerai personne à le faire à ma place, je n'ai donc accès à aucun objet significatif qui, selon moi, pourrait parler aux gens.

Par ailleurs de mon côté, j'ai décidé de soutenir ce qui se passe, autrement, en agissant en direct auprès d'associations médicales, en faisant des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux notamment".

Angèle poursuit : "alors ça ne passe peut-être pas par le prisme de ton émission et du coup ça te déplait fortement. Du coup, comme d'habitude, tu te mets en scène en sauveur et moi en sorcière maléfique méchante et capricieuse en utilisant le pire des contactes sans même essayer d'en savoir plus (…) Peut-Être que tu devrais juste rester un peu ouvert au fait que les idées de Cauet ne sont pas les seules bonnes idées et continuer à faire passer du bon temps à tes auditeurs dans un esprit de respect de tous en ces temps mouvementés ?".

Par J.F.