Angèle : sa compagne Marie Papillon fait de rares confidences sur leur couple

Très discrète sur sa vie privée, Angèle avait officialisé sa relation avec une certaine Marie en août 2020. En légende d'un cliché où elle portait un t-shirt avec écrit "Portrait of Women who love Women", la chanteuse avait révélé son couple : "Au moins, c’est clair... enfin non pas claire, Marie". Aussitôt, le nom de Marie Papillon, connue pour ses vidéos humoristiques partagées sur Instagram, a été deviné par les internautes. La vidéaste et influenceuse, qui avait soutenu Angèle victime d'attaques misogynes lorsque son frère Roméo Elvis a été accusé d’agression sexuelle, a fait de rares confidences sur leur relation dans le magazine Têtu.

"C'est quelque chose qui nous appartient"

Dans le numéro de mars 2021, Marie Papillon s'est confiée sur le fait d'être vue comme la "copine de". "Si les gens veulent me catégoriser comme ça, je ne peux pas y échapper. En revanche, je ne sors pas du chapeau, puisque j'avais quand même une grosse communauté avant d'être avec Angèle", a assuré la vidéaste suivie par 336 000 abonnés sur Instagram, notamment grâce à ses vidéos "Marie dans ta boîte". Malgré leur popularité, les deux jeunes femmes ne souhaitent pas exposer leur couple aux yeux du public : "Je suis discrète sur notre histoire parce que c'est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu'on a envie de montrer, rien de plus". Toutefois, Marie Papillon a reconnu que sa relation avec Angèle peut être un modèle pour les personnes homosexuelles : "J'ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça c'est normal. J'ai envie de le faire pour nous toutes".

Par Marie Merlet