Angèle : son beau geste pour lutter contre le cancer chez l'enfant

Il y a presqu'un an maintenant, Angèle était violemment prise à partie chez Cauet. Dans son émission diffusée sur NRJ C'Cauet, l'animateur avait taclé la chanteuse concernant son manque d'implication dans l'action qu'il avait décidé de mener. Il avait décidé de mettre en place une grande récolte auprès des artistes pour aider le personnel soignant qui luttait activement contre l'épidémie de Covid-19. Cauet avait alors demandé à chaque artiste de faire don d'un objet, ce dernier serait ensuite vendu aux enchères et les fonds récoltés iraient directement pour les soignants. Mais selon lui, la chanteuse Angèle n'avait pas souhaité coopérer. "Tout le monde a dit oui, sauf une artiste qui a dit non […] Elle n’est pas touchée par grand-chose. Je ne sais pas ce qui la touche. Ça confirme beaucoup de choses".

une tombola solidaire

Angèle avait décidé de se défendre en expliquait sur son compte Instagram : "De mon côté, j’ai décidé de soutenir ce qui se passe, autrement, en agissant en direct auprès d’associations médicales, en faisant des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux".

Et ce lundi 15 février, la chanteuse a une nouvelle fois fait taire les mauvaises langues. Ambassadrice de KickCancer depuis 2019, association qui lutte contre le cancer chez l'enfant, Angèle a décidé de frapper un grand coup. Sur son compte Twitter, elle a déclaré qu'elle lançait une grande tombola pour soutenir la recherche contre la maladie. Pas moins de vingt personnalités se sont prêtées au jeu parmi lesquelles on retrouve Aya Nakamura, Chris, Clara Luciani, Dua Lipa, Damso, Guillaume Canet, Julien Doré, Kylie Minogue, Leos Carax, Pierre et Gilles, Pierre Niney, Pomme, Riad Sattouf, Sofia Coppola et Stromae.

Avec @KickcancerF, on organise une tombola solidaire pour financer la recherche contre le cancer des enfants. 20 personnalités ont accepté d’offrir des lots incroyables. Ils seront en ligne ce soir à 00h sur https://t.co/WCofP01QTD, vous pourrez jouer jusqu’au 23/3pic.twitter.com/MeR1KQrKyb — Angèle Angèle (@angele_vl) February 14, 2021

Par J.F.