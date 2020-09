Angèle victime d’attaques misogynes : Sa compagne Marie Papillon la défend

Le 8 septembre dernier, Roméo Elvis a été accusé par une internaute d’agression sexuelle. Et si le chanteur a rapidement présenté des excuses publiques, sa soeur Angèle est finalement devenue la cible des critiques. Face aux critiques, la jeune femme a été contrainte de sortir du silence pour réagir à cette affaire : "De la même façon que je me bats aux côtés des minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes. C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi. Une prise de conscience globale est à venir. Un changement des mentalités s’impose, encore, toujours et partout. C’est tout ce que je souhaite", a-t-elle fait savoir sur Instagram.

Une vidéo contre les "misogynes"

Mais la prise de parole d’Angèle n’a pas calmé pour autant les internautes. Et alors que les critiques se poursuivent, Angèle a eu droit au soutien de sa compagne Marie Papillon. L’influenceuse a dévoilé sur Instagram une vidéo muette de quelques secondes, dans laquelle son chien lâche un « pet misogyne ». Une fois dans l’air, Marie Papillon attrape ces "misogynes" puis les lance dans le ciel : "Je crois que Bibi a mal digéré un truc aujourd’hui », a-t-elle écrit en légende. C’est un nouveau soutien pour Angèle, qui a déjà eu droit à la prise de parole d’Enora Malagré, qui avait tenu à défendre la jeune femme : "Quand Moha La Squale est accusé d'agression sexuelle par une vingtaine de femmes, vous réclamez des preuves... Et quand Roméo Elvis est accusé d'agression sexuelle par une femme, vous harcelez ... sa soeur ? ça va la misogynie hypertrophiée ? ça vous fait pas trop souffrir ? Quand le sexisme régressera-t-il ?".

Par Alexia Felix