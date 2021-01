Annie Cordy : Christian Morin revient sur les obsèques de la chanteuse (Exclu vidéo)

Chaque semaine, dans son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People, Jacques Sanchez reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa carrière. Ainsi, ce week-end, l'animateur a recueilli les confidences de Christian Morin, ancien présentateur de "La Roue de la Fortune" sur TF1. Présent tous les matins sur "Radio Classique" dès 9h30, ce dernier a confié s'il comptait prochainement mettre fin à sa carrière.

"Je pense qu'il faut avoir la sagesse, dans la mesure où ça n'est pas trop ridicule, il ne faut pas faire le compas de trop, il faut savoir s'arrêter. Je pense qu'à la télévision, la carrière est terminée. Il y a d'autres mouvements, d'autres personnes qui arrivent. Il y a des changements, l'état d'esprit n'est plus le même. La radio, c'est encore un domaine où on peut faire rêver les gens", a-t-il confié.

"Ce n'était pas les obsèques qu'on aurait peut-être attendu"

Dans la suite de l'entretien, Jacques Sanchez est revenu sur les obsèques d'Annie Cordy organisées à Cannes en septembre dernier, et auxquelles Christian Morin a assisté. "Il y avait finalement très peu de gens du métier", a souligné l'animateur. Ce à quoi il a répondu : "Peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps de se déplacer. Vous savez, dans ces cas-là, je vais faire référence à Danielle Darrieux. Quand elle nous a quittés, elle avait 101 ans, je crois. Dominique Besnehard s'en était plaint, il avait raison. Ce n'est pas très gentil de ne pas accompagner cette femme qui a eu une carrière remarquable. Annie, c'est pareil".

Et de poursuivre : "Il y avait quand même beaucoup de gens. Dave était là, Gérard Louvin aussi et Claude Lemel, qui a beaucoup travaillé avec elle. Mais bon, ce n'était pas les obsèques qu'on aurait peut-être attendu. Si cela s'était passé à Paris, est-ce qu'il y aurait eu un peu plus de monde ?" s'est-il interrogé en guise de conclusion.

