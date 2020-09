Annie Cordy morte : Dave lui rend un vibrant hommage en direct à la télévision

Ce vendredi 4 septembre, Annie Cordy nous a quittés à l’âge de 92 ans. La chanteuse belge, que l’on surnommait Tata Yoyo, est décédée d'un arrêt cardiaque à son domicile à Vallauris. Les pompiers ont été appelés en fin d’après-midi ce vendredi car Annie Cordy a fait un malaise. Une fois sur place, les secours ont constaté l’arrêt cardiaque. Depuis quelques années, la nièce d’Annie Cordy, Michèle, veillait sur elle. "Elle a fait un malaise vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer", a indiqué la fille de sa sœur aînée. Depuis l’annonce de la mort d’Annie Cordy, les hommages pleuvent. En direct à la télévision, Dave a tenu à rendre hommage à celle qu’il considérait "comme une amie" mais aussi "une grande soeur".

Annie Cordy souffrait de troubles de la mémoire

"Annie je la considère et je pèse mes mots comme une amie. Quand on perd une amie, on est défait (...) Annie, je l'aimais vraiment tendrement", a déclaré le chanteur sur BFM TV. "Elle était vraiment authentique (...) on a beaucoup travaillé ensemble. ‘La bonne du curé’ est sortie pratiquement la même année que ‘Vanina’ et nous étions dans la même maison de disques. Entre nous, de la tendresse s'était installée qui ne s'est jamais arrêtée. On s'appelait souvent par amitié et par amour, c'était presque maternel. C'était comme une grande soeur", a ajouté l’interprète de "Du côté de chez Swann". Toujours sur BFM TV, Dave est revenu sur l’état de santé d’Annie Cordy avant sa triste disparition. Il a expliqué qu’elle souffrait de troubles de la mémoire et que la mort de Charles Aznavour le 1er octobre 2018 l’a beaucoup affectée. "Elle était très très proche de Charles Aznavour et je pense que la mort de Charles Aznavour lui a fait beaucoup de peine. Je pense que c'était un vrai choc pour elle, c'était un traumatisme pour elle. C'était son petit frère. Ils s'aimaient tendrement…", a expliqué Dave.

Dave sur la mort d'Annie Cordy: "Je l'ai eue au téléphone la semaine dernière (...) quand on perd une amie, on est défait" pic.twitter.com/pA9Sv7qCJy — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2020

Par Matilde A.