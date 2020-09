Annie Cordy morte : Line Renaud, Sheila, Stéphane Bern… les stars lui rendent hommage !

Ce vendredi 4 septembre 2020 était un triste jour pour ceux qui ont connu la célèbre Annie Cordy. La chanteuse belge est décédée à l’âge de 92 ans. Celle que l’on surnommait aussi Tata Yoto a succombé à un arrêt cardiaque à son domicile à Vallauris. Sa nièce Michèle, qui veillait sur elle depuis quelques années, était présente. "Elle a fait un malaise vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer", a déclaré la fille de sa sœur aînée. De nombreuses personnalités ont réagi à la mort d’Annie Cordy. À commencer par Dave qui a rendu hommage à celle qu’il considérait "comme une amie" et une "grande soeur" sur BFM TV. Le présentateur de TF1, Jean-Pierre Pernaut, a également pris la parole sur LCI. "Je suis très triste d'apprendre la mort d'Annie Cordy parce que Nini c'était quelqu'un qui nous transportait de joie dès qu'on la rencontrait. J'ai eu l'occasion de la rencontrer dans plusieurs émissions, et puis j'ai passé une fois des vacances avec elle. C'était quelqu'un qui transmettait la joie de vivre, le bonheur, qui était fière de sa Belgique et de ses chansons", a-t-il déclaré.

"Je la croyais immortelle"

Line Renaud a rendu hommage à Annie Cordy via son compte Twitter. "Annie était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux ! Ma peine est immense. Tu vas terriblement me manquer ma Nini. Ta Line", écrit-elle. Sheila a partagé son "choc" sur Twitter. "Nous perdons une énorme artiste, une des plus grandes... Je l’adorais, la respectais, c’était un modèle de talent, et de professionnalisme. C’est un énorme choc. Mon coeur est lourd, ses éclats de rire et sa bonne humeur vont tellement me manquer. Je l’aime tant", a posté la chanteuse. "Je la croyais immortelle ! Que dieu fasse qu’il y ait encore longtemps des gens plein de gentillesse, de bienveillance, et d’autodérision, prêt à tout pour nous amuser ! Tchao tata yoyo et merci ! Vraiment", a déclaré l’animateur Julien Courbet. Suivi de Marc-Olivier Fogiel qui a publié ces quelques lignes : "Adieu ma très chère Annie... Même si je m’y étais préparé je suis triste ce soir. Tellement de souvenirs ! D’éclats de rire... Des larmes... Une vie ! Baisers a Mimi à qui je pense ce soir". Sur son compte Twitter, Stéphane Bern a également exprimé sa peine. "J’apprends avec une infinie tristesse et beaucoup d’émotion le décès d’Annie Cordy, une amie fidèle et attentionnée autant qu’une fée de bonne humeur, une show-girl généreuse pleine de talents. Ce soir je pleure ton départ ma Nini…", a posté le nouvel animateur d’Europe 1.

Nous perdons une énorme artiste, une des plus grandes...

