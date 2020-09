Annie Cordy morte : Virginie Hocq fond en larmes pendant ses obsèques

Annie Cordy est décédée le vendredi 4 septembre. La chanteuse âgée de 92 ans s'est éteinte dans sa maison, des suites d'un arrêt cardiaque. Ses proches se sont rassemblés ce samedi 12 septembre sur les hauteurs de Cannes afin de lui adresser dernier au revoir et l'émotion était au rendez-vous. Plusieurs personnes ont pris la parole afin de lui rendre un dernier hommage. Après le discours très émouvant de sa nièce Mimi, c'est l'humoriste Virginie Hocq qui a pris la parole.

Et cette dernière s'est montrée particulièrement bouleversée au pupitre : "J'ai côtoyé Annie, mais je n'ai jamais osé dire à cette grande dame que je l'aimais énormément. Par pudeur, par peur de gêner, par bêtise. Il faut dire aux gens qu'on les aime. Je n'ai jamais songé à dire à Annie : 'Merci. Merci pour ce que vous avez provoqué en moi, en tant que femme et artiste rigolote'."

"Je t'aime, on t'aime. merci annie"

Virginie Hocq continue ensuite non sans émotion : "Merci de m'avoir fait rencontrer Michèle (Lebon, la nièce de l'artiste, ndlr), Mimi. Alors Mimi, je pense que c'est Lebon moment pour que mes mots résonnent encore plus fort, plus longtemps, pour te dire que je t'aime. Que je t'aime terriblement, énormément. Te dire merci, merci d'avoir entretenu autour d'Annie des moments précieux, faits de rassemblements, de joie, de fêtes d'anniversaire, merci d'avoir créé avec Annie de magnifiques rencontres, d'amitié soudées".

L'humoriste n'a pu retenir ses larmes pour ses derniers mots : "Nous prendrons, avec toi, le relais. Pour continuer à profiter du jour qui vient. Je t'aime, on t'aime. Merci Annie".

Depuis l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ne cessent de lui rendre hommage, à l'instar de Nicoletta, Jean-Luc Reichmann ou encore Jean-Paul Rouve.

Par J.F.