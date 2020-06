Anniversaire de Johnny Hallyday : Le touchant message de Patrick Bruel

Les hommages se multiplient pour Johnny Hallyday. Ce lundi 15 juin, le rockeur disparu aurait fêté ses 77 ans. Pour l’occasion, les anonymes et les personnalités ne cessent de lui rendre hommage. Ainsi, Laeticia Hallyday a dévoilé un tendre message de la part de sa fille Joy sur Instagram : "Joyeux anniversaire mon papa. je t'aime énormément, tu me manques plus que tout au monde. Je pense tellement fort à toi aujourd'hui, tous nos souvenirs ensemble. merci de m'avoir appris tant et merci d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je t'aime tant, tu me manques fort. Joyeux anniversaire. Ta Joy". De son coté, Sylvie Vartan a laissé un véritable message d’amour sur la Toile : "Je ne t’oublierai jamais", a simplement écrit la chanteuse en légende d’une photo de jeunesse de Johnny Hallyday.

Les internautes émus

Le rockeur a également eu droit à un touchant message de la part de Patrick Bruel. Ce dernier s’est lui aussi emparé de son compte Instagram pour rendre hommage à son ami. Sur le cliché, il apparait aux côtés de Johnny Hallyday : "15 Juin… Comme tu nous manques…", a-t-il simplement écrit. Un cliché qui a beaucoup ému les internautes : "Elle est magnifique cette photo, l'amitié entre vous y est imprimée, tellement visible. Joyeux anniversaire là-haut", "Il nous manque tellement", "Oh oui, il nous manque...", "Merci Patrick pour cette photo souvenirs" peut-on lire dans les commentaires. Patrick Bruel pense ainsi toujours à son ami de longue date. L’été dernier, le chanteur s’était confié sur la perte de Johnny Hallyday à France Info : "Il me manque à plus d'un titre et il manque à la mémoire collective, à tout le monde . Nos rapports d'amitié étaient devenus de plus en plus forts au fil des années, notre proximité à Los Angeles, nos tête-à-tête, sa bienveillance, ses mots...amicalement et professionnellement il a été là à des moments importants".

Par Alexia Felix