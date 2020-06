Anniversaire de Johnny Hallyday : Sylvie Vartan lui adresse un message d'amour

Les hommages ont été nombreux ce lundi 15 juin pour Johnny Hallyday, qui aurait fêté son 77e anniversaire. Et si les fans du rockeur disparu étaient bien au rendez-vous, l’artiste français a également eu droit à de touchants messages de la part de sa famille. Ainsi, Laeticia Hallyday a dévoilé un texte émouvant rédigé par sa fille Joy : "Joyeux anniversaire mon papa. je t'aime énormément, tu me manques plus que tout au monde. Je pense tellement fort à toi aujourd'hui, tous nos souvenirs ensemble. merci de m'avoir appris tant et merci d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je t'aime tant, tu me manques fort. Joyeux anniversaire. Ta Joy". Et en plus de ses enfants, Johnny Hallyday a eu droit à un hommage de la part de Sylvie Vartan.

Le déchirant message de Sylvie Vartan

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse qui a partagé la vie de Johnny Hallyday pendant 15 ans a partagé une image de jeunesse du chanteur. En légende, Sylvie Vartan a tout simplement écrit : "Je ne t’oublierai jamais". Une déclaration d’amour qui a particulièrement ému les internautes : "Il nous manque tellement", "Vous étiez si beaux", "Magnifique photo de notre Johnny ! Non nous ne pourrons jamais l'oublier". Cette prise de parole survient alors que Sylvie Vartan a dû faire face aux révélations du livre "Lady Lucille". Dans cet ouvrage, Gilles Lhote affirme que Johnny Hallyday et Catherine Deneuve auraient eu une histoire d’amour alors que le chanteur était à l’époque en couple avec Sylvie Vartan.

Par Alexia Felix