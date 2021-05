Ariana Grande mariée : La chanteuse a dit oui à Dalton Gomez

Ariana Grande a enchaîné les déconvenues amoureuses ces dernières années. En 2018, la chanteuse américaine a appris avec tristesse la mort de son ex-fiancé Mac Miller : "Je t’ai adoré dès le premier jour où je t’ai rencontré quand j’avais 19 ans et je t’adorerai toujours (...) Je ne peux pas croire que tu ne sois plus là. Je n’arrive vraiment pas à comprendre. Nous en avions parlé tellement de fois. Je suis tellement en colère, je suis si triste que je ne sais pas quoi faire. Tu étais mon ami le plus cher", avait annoncé Ariana Grande à l’époque sur la Toile. Et alors qu’elle pensait avoir retrouvé l’amour dans les bras de Pete Davidson, Ariana Grande a finalement rompu ses fiançailles avec le jeune homme. C’est finalement auprès de Dalton Gomez qu’Ariana Grande a retrouvé le bonheur.

"C’était petit et intime"

Après avoir été aperçus en février 2020 en train de s’embrasser, Ariana Grande et Dalton Gomez ont annoncé en décembre dernier leurs fiançailles : "Pour toujours et même un peu plus", avait commenté la chanteuse en diffusant une photo de sa bague de fiançailles. Et visiblement, la star et l’agent immobilier n’ont pas attendu très longtemps puisque les deux amoureux se sont mariés ce dimanche 16 mai en Californie. Selon plusieurs médias américains dont TMZ, la cérémonie s’est déroulée au domicile d’Ariana Grande à Montecito : "C’était petit et intime, moins de 20 personnes. La pièce était remplie de bonheur et d’amour. Le couple et les deux familles ne pourraient être plus heureux", a confié une source au site People. Pour le moment, Ariana Grande et Dalton Gomez n’ont pas donné de leurs nouvelles.

Par Alexia Felix