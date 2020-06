Arielle Dombasle "éternelle jeune fille" : pourquoi elle n’a jamais eu d’enfant

Arielle Dombasle est une artiste touche à tout qui intrigue, à la fois actrice, réalisatrice, scénariste mais aussi chanteuse. Alors que son deuxième album avec Nicolas Ker vient de sortir, la femme de Bernard-Henri Lévy en assure la promotion. Le duo a interprété le titre "Just come back alive" dans "On n’est pas couché" samedi 13 juin. Mais la réaction des internautes n’a pas été celle escomptée. La prestation a été vivement moquée sur Twitter. Arielle Dombasle continue de présenter son disque. Elle a donné une interview dans le dernier numéro de Paris Match paru ce jeudi 25 juin. Et elle aborde un sujet très personnel, celui de la maternité.

Un choix assumé de la part de l’artiste

A 62 ans, Arielle Dombasle a finalement révélé sa date de naissance après des années à laisser planer le doute, l’artiste n’est jamais devenue maman. Un choix qu’elle assume pleinement. "Je fais partie des femmes qui l’ont choisi, voulu. Des sortes d’éternelles jeunes filles. Pasionaria jamais devenue mère. En revanche, j’essaie d’être une parfaite marraine. J’adore les enfants. On joue comme des fous" confie Arielle Dombasle. Celle dont la mère est décédée à seulement 32 ans confie dans le magazine Gala paru ce jeudi 25 juin, "J’essaie de vivre la vie qu’elle n’a pas vécue". En avril dernier pendant le confinement, Arielle Dombasle expliquait au JDD à quoi ressemblait son quotidien avec son mari Bernard-Henri Lévy : "Sans enfants, nous menons une vie privilégiée d’amoureux et nos conversations sont infinies. C’est voluptueux".

Par Valentine V.