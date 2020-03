Armande Altaï "pas riche" : elle dévoile le montant de sa retraite (exclu vidéo)

En 2001, la France se passionnait pour la "Star Academy", concours de chant et émission de télé-réalité diffusé sur TF1. L’occasion de découvrir une professeure de chant à la personnalité et au look bien affirmés, Armande Altaï. L’artiste a officié pendant trois saisons au sein de l’émission. Si elle n’a jamais cessé sa carrière de chanteuse – sortant plusieurs albums – et de professeure de chant, elle révèle sur Non Stop People être loin de rouler sur l’or. "Je ne suis pas riche. Je n’ai pas d’argent", souligne-t-elle. "J’ai 900 euros de retraite", déclare celle qui fut la professeure de Jenifer au château. "Mais c’est ça les artistes marginaux, ceux qui ne font pas de trucs qui marchent. Je serai obligée de travailler jusqu’à la mort. Je ne gagne pas tellement d’argent", ajoute Armande Altaï. Questionnée sur son look particulièrement recherché, la chanteuse avoue que ce qu’elle porte est à la portée de bien des bourses. "Parfois ce sont des rideaux que je décroche, que j’accroche avec quelques épingles à nourrice", explique-t-elle.

La "Star Academy" pas une mine d’or

Quant à la "Star Academy", l’argent qu’elle a pu y gagner, a été dépensé depuis longtemps. "En 2001, c’était encore des francs et j’ai touché 30 000 francs (environ 4500 euros de l'époque ndlr) par mois dont la moitié est partie aux impôts. Ce qui est normal en même temps. C’est parti dans la vie", déclare Armande Altaï. "J’ai réparé des choses, acheté des instruments. Avec cet argent, on fait moins de cours et plus de musique", indique-t-elle. A 75 ans, la chanteuse reste toujours aussi active. Début mars, dans les colonnes de Sud Ouest, elle révélait qu’elle présidait le jury du concours international de la chanson à Agenais.

Par Ambre L