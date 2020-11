Aya Nakamura bientôt mariée à son chéri Vladimir ? La chanteuse répond

Depuis minuit, c'est l'euphorie sur les réseaux sociaux. C'est en effet ce vendredi 13 novembre 2020, qu'est sorti le nouvel album d'Aya Nakamura. Un troisième opus baptisé "Aya"... pour faire suite au deuxième qui avait été baptisé "Nakamura". Au menu : 15 nouveaux morceaux dont "Jolie Nana" et "Doudou" qui nous font déjà danser.



A l'occasion de la sortie de ce nouvel album, la chanteuse de 25 ans s'est confiée au Parisien et a ainsi évoqué son histoire d'amour avec son producteur, Vladimir Boudnikoff. Questionnée sur de potentiels fans déçus, la chanteuse a répondu : "Je ne calcule pas tous les mecs qui ont la rage, d'autant que cela fait longtemps qu'on est ensemble. Et puis lui aussi, il a la cote, je ne pense pas aux meufs dégoûtées. Je pense juste à nous deux, le reste on s'en fout.".



Maman d'une petite fille de 4 ans prénommée Aïcha, Aya Nakamura se réjouit d'être en couple avec quelqu'un qui vient du même milieu, un fait "hyper important" selon elle. "Ça joue car on n'a pas besoin de tout expliquer, on comprend réciproquement nos nuits passées au studio à enregistrer" assure-t-elle.

Aya Nakamura bientôt mariée à Vladimir Boudnikoff ?

Et si elle file en ce moment le parfait amour avec son homme, l'interprète de "Djadja" n'est pour l'instant pas prête à s'engager : "On verra en temps voulu. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de me marier ou de faire un bébé... Je ne sais pas si je suis prête" a-t-elle expliqué.



La jeune maman se voit néanmoins à la tête d'une grande famille : "Avoir plein d'enfants, une belle maison, le mec sur qui tu peux compter, le bon papa. C'est ça la vie. J'aimerais trop raconter les ragots des voisins en rigolant. C'est pour ça qu'il y a des télés réalités, qu'on regarde des films, les gens sont des maquerelles, on ne va pas se mentir. Quand tu en es là, c'est que tu n'as aucun souci dans ta vie..." s'amuse-t-elle.

Par E.S.