Aya Nakamura comparée à une actrice porno : la chronique qui ne passe pas

"Fakir" est habitué à la polémique. Le journal satirique picard fondé par l'actuel député et journaliste François Ruffin, a pour slogan "Fakir, journal fâché avec tout le monde ou presque". La dernière chronique en date de Darwin n'échappe pas à la règle. Dans sa missive intitulée"J'ai envie de tuer…", il décrit à quel point il déteste une personnalité publique. Cristina Cordula est déjà passée par ses fourches caudines. Sa cible cette fois-ci : la rappeuse Aya Nakamura.

Darwin compare Aya Nakamura tour à tour à une actrice porno et un oiseau

Darwin n'y va pas par quatre chemins pour dire tout le mal qu'il pense d'Aya Nakamura. Il n'aime pas sa musique, ne comprend rien à ses paroles et la trouve vulgaire. Dans sa chronique, ça donne : "Des créatures formatées aux plastiques plus engageantes que leurs prouesses poétiques, on est habitués mais avec Nakamura on franchit un nouveau palier : gesticulations obscènes sur scène à mi-chemin entre la dondon et l'actrice porno." Ou encore : "En tête des ventes aux Pays-Bas, on la compare à Piaf. Piaf, le rapprochement me paraît plus légitime avec le volatile, tant la faiblesse de ses propos dénonce la cervelle de moineau de Nakamura." La caricature qui accompagne l'article est à l'avenant.

Des propos qui ne passent pas et qui font polémique sur Twitter. D'un côté, il y a ceux qui défendent le journal et de l'autres ceux qui trouvent que Darwin est allée trop loin. Ainsi Rokhaya Diallo dénonce le "registre sexiste" utilisé par le chroniqueur pour "décrire une artiste féminine issue des banlieues populaires". "Quand la gauche réactionnaire sexiste, classiste et raciste n’a plus aucun complexe", commente Claire. Enfin, il y a ceux qui essaient d'apaiser le débat en expliquant que c'est une série de chroniques et que c'est le principe même de dénigrer quelqu'un dedans.

C’est une série « j’ai envie de tuer », hein.

Comparer aux autres portraits de la série pour voir. — Raoul Tambourin (@raoultambourin) January 22, 2020

« Novlangue de pute » ! Est-ce trop demander de critiquer la musique d’une artiste sans verser dans le racisme, le sexisme et le mépris de classe ? Ou alors peu importe l’artiste pourvu que se présente l’occasion d’humilier une femme racisée et de la renvoyer à l’indignité ? pic.twitter.com/asmFM3Sfft — Kaoutar Harchi (@KaoutarHarchi) January 22, 2020

Par Mélanie C.