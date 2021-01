Aya Nakamura gagne son procès face à un styliste

Aya Nakamura avait été assignée en justice par un styliste qui l’accusait de "parasitisme". Plus précisément, le styliste parisien Kyo Jino accusait la chanteuse de 25 ans de s’être inspirée de son travail dans l’un de ses clips. Il affirmait qu’Aya Nakamura avait "repris" l’idée de modèles qui lui avait présentés en 2018 dans son clip "Pookie". Kyo Jino, Ibrahim Coulibaly de son vrai nom, évoquait notamment deux robes et une fourrure. La maman d'Aïcha a contesté ces accusations. "Si ce que tu dis est vrai, (...) porte plainte et on verra", lui avait répondu la chanteuse. Après l'avoir mise en demeure via sa maison de production Warner Music France, il avait saisi la justice, demandant 50 000 euros pour les préjudices financier et moral.

Le styliste condamné à verser 8 000 euros

Le 15 janvier 2021, la justice a rendu son verdict et rejeté les demandes de Kyo Jino. "Les tenues et postures, bien qu’inspirées d’un univers commun, présentent de nettes différences", a estimé le tribunal qui a également jugé que : "Le seul fait pour [la chanteuse] d’adopter des tenues du même style que celles suggérées par [le styliste] ne suffit pas à établir une reprise constitutive d’une faute". C’est finalement Kyo Jino qui a été condamné à verser 5 000 euros à Aya Nakamura pour atteinte à son image et sa réputation et 3 000 euros en frais de justice. La chanteuse demandait 100 000 euros pour différents préjudices. L’avocat de Kyo Jino, Me Jean-Marc Descoubes, a réagi auprès de l’AFP : "Naturellement on est déçus. C’est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, on n'est pas d'accord avec l'interprétation que le tribunal a faite du litige". Il n’est pas impossible que Kyo Jino fasse appel. Son avocat a également indiqué à l’AFP qu’il allait étudier cette possibilité.

Par Matilde A.