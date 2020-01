Aya Nakamura à l'affiche du festival Coachella, une consécration ? La Toile réagit

Le 6 décembre dernier, Aya Nakamura a participé à l'édition 2019 du Téléthon présentée par Nagui sur France Télévisions. Son passage a ensuite été largement décrié par les internautes sur les réseaux sociaux. En effet, lorsque l'animateur l'a sollicitée pour demander à ses fans de se mobiliser en faveur de l'évènement caritatif, la chanteuse de 24 ans a répondu à côté. "Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Merci de m'encourager dans tout ce que je fais. C'est super important. Cela me booste", lançait-elle sans jamais mentionner un quelconque appel aux dons.

Face à la polémique, Aya Nakamura a répondu à ses détracteurs en apparaissant dans une vidéo de l'AFM Téléthon sur Twitter où elle a invité ses abonnés à faire des dons pour les enfants malades. "Salut, c'est Aya Nakamura. Je vous invite à aller sur telethon.fr pour pouvoir faire des dons pour les enfants malades, pour la recherche, c'est important pour eux, ils en ont besoin. Voilà !"

À la conquête des États-Unis

Ce vendredi 3 janvier 2020, la programmation du festival Coachella a été dévoilée. Et autant dire que de nombreux artistes monteront sur scène, de Travis Scott à Frank Ocean en passant par Lana Del Rey ou encore Rage Against The Machine. Mais la grosse surprise de cette édition 2020, c'est la présence d'Aya Nakamura à ce célèbre évènement musical. Une nouvelle à laquelle la chanteuse a réagi sur ses réseaux sociaux, partageant son bonheur de participer à un tel rendez-vous (voir ci-dessous).

Le Festival Coachella s'est rapidement retrouvé en trending topic (TT) sur Twitter. Et de nombreux internautes ont réagi à la participation de la chanteuse. Si certains l'ont félicitée, d'autres n'ont pas hésité à exprimer leur déception (voir série de tweets ci-dessous).

