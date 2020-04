Aya Nakamura maman : elle dévoile un rare cliché de sa fille sur Snapchat

En 2016, Aya Nakamura avait donné une interview à Siham Bengoua dans laquelle elle s'était confiée sur son tout nouveau rôle de maman. "C'est une fille, elle s'appelle Aïcha. Elle est née il y a six mois", disait-elle. Quelques années plus tard, c'est face à Anne-Elisabeth Lemoine dans "C à Vous" que la chanteuse a fait de nouvelles confidences sur sa fille, non sans révéler qu'elle essayait au maximum de la protéger des médias.

"Je ne lui dis rien du tout. J'essaie de la préserver parce que c'est une petite fille comme toutes les petites filles. Je pense que c'est important pour elle d'être une petite fille et pas la fille d'Aya Nakamura (...) Elle doit me regarder, là tout de suite, mais elle se demande ce que je fais à la télé", confiait-elle sur France 5.

Sa fille Aïcha sur Instagram

Après avoir donné en février dernier un concert au premier étage de la Tour Eiffel, Aya Nakamura a été contrainte de rester chez elle, comme tous les Français. En effet, depuis le 17 mars, la France est confinée afin de lutter contre la propagation du coronavirus qui a touché l'Europe de plein fouet, plus particulièrement l'Italie au début de la crise sanitaire.

Aya Nakamura profite du confinement pour dévoiler quelques instants intimes de son quotidien. Ainsi, le 12 avril dernier, elle a posté sur Snapchat une photo de sa fille Aïcha en train de dormir, les poings fermés (voir capture d'écran ci-dessous). Avant ça, l'interprète de "Pookie" a dévoilé la berceuse qu'elle a pour habitude de chanter quotidiennement à son enfant chaque soir, pour l'endormir.

Par Non Stop People TV