Aya Nakamura : pourquoi une restauratrice vit un enfer à cause de la chanteuse

Le 13 novembre dernier, Aya Nakamura a sorti son troisième album studio baptisé "AYA". Pour célébrer l'arrivée de ce nouvel opus, la chanteuse de 25 ans organisait le même jour, une petite fête entre amis. Très active sur les réseaux sociaux, celle qui fait aujourd'hui partie des artistes les plus écoutés au monde n'a pas hésité à partager quelques vidéos de cette folle soirée... durant laquelle ses invités ont festoyé sans porter de masque et sans respecter les gestes barrières.



Si les internautes ont déploré le fait que la chanteuse ne montre pas le bon exemple, ils se sont rapidement ligués pour s'en prendre à la gérante du restaurant "Merci Maman Fast Good". Une rumeur née sur les réseaux sociaux a en effet accusé l'établissement situé à Tremblay en France en Seine-Saint-Denis, d'être le lieu où la petite fête d'Aya Nakamura a eu lieu la semaine dernière. "On y croise des chanteuses non masquées en pleine pandémie, à éviter !" pouvait-on par exemple lire dans les avis des clients sur la page Google du restaurant. De quoi donner une très mauvaise publicité au restaurant et provoquer une vague d'attaques d'internautes à la gérante de l'établissement.

Une commande à l'origine du terrible malentendu

Et si la restauratrice vit un enfer depuis plusieurs jours, tout avait pourtant bien commencé. "J'ai été contactée sur les réseaux sociaux par un proche d'Aya Nakamura. Il souhaitait commander pour une petite soirée de l'artiste à l'occasion de la sortie de son disque vendredi 13 novembre." explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. La patronne raconte ensuite qu'une commande pour dix personnes a été passée et qu'elle a proposé de ne pas facturer la marchandise... en échange d'une mention sur les réseaux sociaux de la chanteuse suivie par des millions de personnes.



En voyant le nom du restaurant mentionné dans les "stories" Snapchat et Instagram d'Aya Nakamura, les internautes ont donc immédiatement cru que sa fête s'était déroulée dans le restaurant. "Des articles citaient mon restaurant mais personne n'a vérifié si cette soirée s'était déroulée chez moi" déplore la patronne de l'établissement. "On a reçu des appels malveillants. Des gens m'ont appelé pour me dire qu'ils souhaitaient ma fermeture...". Cette dernière a également dû faire face aux multiples commentaires négatifs sur les pages Facebook, Instagram et même Twitter du restaurant.



Par E.S.