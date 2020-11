Aya Nakamura se confie pour la première fois sur ses nombreuses polémiques

Aya Nakamura enchaîne les tubes. À l'aise derrière le micro, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas toujours le cas lors des interviews. En effet, depuis le début de sa jeune carrière, la chanteuse enchaîne les bourdes sur les plateaux télés. L'un des premiers et sans aucun doute le plus culte, restera son passage au Téléthon. Nagui lui demande alors d'adresser un message à ses fans pour les inciter à faire des dons, mais Aya Nakamura qui a planté Quotidien ne l'entend pas de cette oreille. "Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Merci de m'encourager dans tout ce que je fais. C'est super important. Cela me booste".

Plus récemment, une interview dans "C à Vous" l'a mise mal à l'aise. En effet, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe essayaient de décortiquer les paroles de ses chansons. Dans une interview accordée à Society elle était revenue sur cet événement :

"les critiques sont gratuites"

"C'est l'interview la plus malaisante de ma vie. Je voulais me barrer, mais d'une force. C'était horrible. Ils se sont dit : 'On entend parler d'elle, on va l'inviter, mais en vrai, on ne connaît rien de ce qu'elle fait.' Et au lieu de faire leur travail de journaliste avant, ils l'ont fait en direct.." confiait Aya Nakamura récemment soutenue par Cyril Hanouna, en 2019.

Interrogée dans les colonnes de Télé 7 Jours, la chanteuse a accepté de revenir sur ses différents moments de malaise, en pensant notamment à Nathalie Renoux qui lui a posé une question très intime sur le plateau de M6 : "Comment expliquez-vous que les journalistes aient parfois du mal à s'adresser à vous ?". La chanteuse a répondu sans langue de bois : "C'est difficile de comprendre la musique et les paroles d'une artiste quand on ne se met pas à sa place... Parfois, les critiques sont gratuites. Certains médias n'ont pas pris le temps de me découvrir au-delà de la fille qui "se la pète".

