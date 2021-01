Aya Nakamura : ses touchantes confidences sur son quotidien avec sa fille

A côté de sa carrière remplie de succès, Aya Nakamura mène aussi une vie de maman avec sa petite fille Aïcha, âgée de 4 ans. Très présente sur les réseaux sociaux, la chanteuse tient à préserver sa fille du regard extérieur. "Je ne lui dis rien du tout. J'essaie de la préserver parce que c'est une petite fille comme toutes les petites filles. Je pense que c'est important pour elle d'être une petite fille et pas la fille d'Aya Nakamura", avait-elle confié dans C à vous. Toutefois, Aya Nakamura n'hésite pas à partager quelques moments intimes avec sa fille. Invitée de Nikos Aliagas dans 50' Inside ce samedi 16 janvier, Aya Nakamura s'est confiée sur son quotidien de mère avec de touchantes confidences.

"Ca demande beaucoup de sacrifices"

"Qu'est ce que t'apprends encore de la maternité ?", lui a demandé Nikos Aliagas. "On en apprend tous les jours. Là, je me dis qu'est-ce qu'elle grandit vite, un enfant ça retient tout. Quand j'ai eu ma fille, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe d'elle, maintenant il va falloir que je pense à elle avant de penser à moi", a débuté la chanteuse, habituellement discrète sur sa vie privée. Mais mener sa carrière tout en élevant sa fille n'est pas toujours simple : "Des fois, il faut prendre sur soi parce que ça demande beaucoup de sacrifices, de temps d'être chanteuse et d'être maman en même temps. Je pense qu'il y a plusieurs mamans qui sont dans ce cas-là, quand ma fille me dit qu'elle m'a vu à la télé, je dis 'je sais' et là je lui explique que maman était au travail. Il faut qu'elle comprenne que maman n'est pas juste une star et qu'elle se repose sur ses lauriers".

Par Marie Merlet