Aya Nakamura trompée par Vladimir Boudnikoff ? Elle réagit !

Aya Nakamura est une femme heureuse et amoureuse… et elle compte bien le faire savoir. En couple avec l’homme d’affaires Vladimir Boudnikoff, la chanteuse n’hésite pas à partager avec ses fans des photos de leurs idylles sur les réseaux sociaux. Alors quand les rumeurs affirment que son compagnon lui a été infidèle avec une certaine Jessica, l’artiste de 25 ans réplique. Pour faire taire les mauvaises langues, l’interprète des célèbres titres “Djadja”, “Pookie” et “Jolie nana” s’empare des réseaux sociaux pour étaler son histoire d’amour. C’est sur Instagram que ses admirateurs ont eu droit à un cliché du couple en vacances à Dubaï.

Ce mercredi 30 décembre 2020, ils ont pu la découvrir en le visage emmitouflé dans un foulard en plein coeur du désert, dans une voiture au côté de son petit-ami. Un souvenir sobrement légendé avec un émoji “peace” et une fleur. Une mise au point qui semble avoir ravi les deux millions d’abonnés d’Aya Nakamura. “Waouh”, “J’aime trop” ou encore “C’est super bien”, “Trop d’amour toi” et “Trop beaux”, peut-on lire parmi tous les émojis "œurs rouges" laissés en commentaire.

Vladimir Boudnikoff dénonce "un chantage"

Une photo que Vladimir Boudnikoff a posté sur son compte Instagram quelques heures du plus tard, mais avec en légende : "Bonnie and Clyde". Ce n’est pas la première fois que le jeune homme qui travaille dans la musique réagit aux rumeurs. Le 4 décembre 2020, c’est en story de son compte Instagram qu’il s’est défendu en expliquant n’avoir "jamais vu cette fille, jamais eu d'amante, jamais tromper la femme que j'aime. Jamais je ne voudrais entacher l'image de ma reine”. Avant de dénoncer "un grand chantage” et d’inviter les “jaloux” à se “concentrer” sur eux-même.

Par C.F.