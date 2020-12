Aya Nakamura victime de violences conjugales avec son ex, elle témoigne

C’est en mars 2019 que le blogueur Aqababe avait fait la terrible révélation. Selon lui, Aya Nakamura était régulièrement frappée par son ex-compagnon Niska : "Niska frappait Aya pour un oui ou pour un non, elle encaissait, prenant sur elle jusqu’au jour où elle craqué et a décidé de le quitter. Il [Niska] couchait avec Aya, elle est tombée enceinte, et il l’a tabassée pour qu’elle avorte, rouée de coups et tout. C’est pourquoi elle a annulé la sortie du clip Sucette et qu’elle a coupé les ponts avec lui". Très vite contactée par un fan sur les réseaux sociaux, Aya Nakamura avait finalement confirmé avoir bien été victime de violences : "Ce n’est pas totalement ça, mais oui, je me suis fait n*quer".

"Mon copain de l'époque m'avait tabassée"

A cette époque, la chanteuse avait dévoilé sur la Toile une photo de son visage tuméfié avant de rapidement la supprimer. Et ce dimanche 27 décembre, Aya Nakamura est revenue sur ce cliché alors qu’elle était invitée dans le podcast Femmes puissantes de Léa Salamé sur France Inter : "Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit. Et quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias qui avaient tout repris etc, je me suis dit : "Ouaw, ah non je ne veux plus en fait. J’avais quand même un peu honte. […] Je l'ai publiée pour montrer que moi aussi, ça m'était arrivé. Mon copain de l'époque m'avait tabassée. Je l'ai quitté mais je n'ai pas porté plainte".

En toute transparence, la jeune femme s’est confiée sur les épreuves qu’elle a subies par le passé : "Je pars du principe que pour atteindre une certaine maturité, il faut passer par plein d'épreuves. C'est sûr que tout ne vient pas comme ça d'un coup, et non je ne suis pas née en guerrière mentale comme ça. Je suis passée par plein d'étapes, il m'est arrivée plein de broutilles, et je pense que ça m'a renforcée".

Par Alexia Felix