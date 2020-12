Aya Nakamura, The Weeknd, Jul : les artistes les plus écoutés sur Spotify en 2020

A chaque mois de décembre, la plateforme Spotify dévoile les artistes et les chansons qui ont été les plus populaires durant l'année. Dans le classement à l’international de 2020, c'est le chanteur portoricain Bad Bunny qui domine avec plus de 8,2 milliards d'écoutes grâce à son deuxième album le plus écouté, YHLQMDLG. Drake, J Balvin, Juice WRLD et The Weeknd complètent ce Top 5. Parmi les artistes féminines, Billie Eilish arrive en première place pour la deuxième année consécutive, devant Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa et Halsey. Tandis que The Weeknd a vu son tube "Blinding Lights" être la chanson la plus écoutée de l'année, le chanteur est le seul artiste international présent dans le classement des titres les plus écoutés en France.

Aya Nakamura en tête des artistes féminines

Devant le morceau de The Weeknd, Jul est en première place avec "Bande organisée". Le Top 5 est complété par le rappeur Hatik et sa version revisitée d'Angela, puis Gradur et Heuss l'Enfoiré pour "Ne reviens pas", et le titre "Lettre à une femme" de Ninho, également artiste masculin le plus écouté. Comme en 2019, Aya Nakamura domine le classement des artistes féminines les plus écoutées, devant Billie Eilish, Angèle, Dua Lipa et Ariana Grande. Dans le Top 100 des artistes les plus écoutés, plusieurs monuments de la chanson française sont apparus comme Céline Dion, Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman. Les écoutes de Téléphone, Michel Berger et Francis Cabrel ont aussi augmenté durant l'année.

Par Marie Merlet