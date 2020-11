Babeth Étienne (ex-femme de Johnny Hallyday) : refoulée du clan Hallyday ?

Trois ans après le décès de Johnny Hallyday, les langues continuent de se délier. Après la bataille médiatique et juridique qui a opposé Laeticia Hallyday à ses beaux enfants pour le partage de l’héritage du taulier, les révélations sur sa supposée histoire d’amour avec Catherine Deneuve ou encore les petits pics lancées par Sylvie Vartan, c’est au tour d’une autre compagne du chanteur sort du silence.

Dans les colonnes de Closer, en kiosque ce 27 novembre 2020, Elisabeth Etienne, sa deuxième épouse, a fait des révélations sur ce souhait qui ne lui a pas été accordé lors des obsèques du rockeur. En plus de ne pas avoir été à ses obsèques à la Madeleine, elle n’a pu lui faire ses adieux. "J'ai demandé à son entourage mais personne ne m'a répondu. Comme si je n'avais jamais existé", a-t-elle regretté.

Un véritable coup dur pour celle qui se fait appeler "Babeth" puisque Johnny et elle avaient gardé de bons contacts après leur divorce. "Il venait me voir de temps en temps à Paris. Il me racontait ses états d'âme, notamment avec Adeline avec qui ça ne se passait pas bien. En fait, je l’ai revu jusqu’à son mariage avec Laetici", confiait-elle à Gala en octobre dernier. Dans son livre "Dans mes yeux", Johnny Hallyday la décrivait comme "une femme douce, saine, discrète, toujours de bonne humeur, facile à vivre et désintéressée".

Retour sur l'histoire d'amour entre Johnny Hallyday et Elisabeth Etienne

De son histoire d’amour avec le papa de Laura Smet et David Hallyday, elle ne garde que de bons souvenirs. Quelques mois seulement après leur rencontre lors d'une soirée à l'Elysée Matignon par un ami commun, ils se marient en décembre 1981. Un mariage idéal. Authentique. Il ne cessait de me dire : 'Je t’aime je ne regrette rien'. Il m’écrivait chaque matin des petits mots. C’était le bonheur", s’est-elle remémorée.

Finalement, le Taulier finit par quitter le mannequin brutalement pour une certaine Nathalie Baye. "Il n’est pas revenu comme prévu. Pas en appel. Rien. Pas un mot. Quelques jours plus tard, j’ai appris dans un magazine people qu’il avait une nouvelle conquête. J’ai cru que je ne m’en relèverai pas. Il a fallu que je quitte Paris. Entendre parler de lui m'était devenu intolérable. Pourtant, j’étais sa femme : Babeth Smet, Babeth Hallyday. Sa légitime épouse".

Par C.F.