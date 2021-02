Bébert des Forbans : sa mise au point après son discours polémique sur la Covid (Exclu vidéo)

Fin janvier, Bébert des Forbans a fait parler de lui après sa participation à une manifestation baptisée "Les Patriotes", le parti fondé et présidé par Florian Philippot. Lors de ce rassemblement, le chanteur a tenu des propos sur le coronavirus qui ont fait réagir l'opinion publique.

"Le cinéma de coronavirus de merde que je conchie, c'est du pipeau. Aujourd'hui, quand tu dis que c'est du pipeau, t'as des gens qui te disent : 'Tu vois pas tous les gens qui meurent, t'as aucune sensibilité ?' A ceux-là, je leur réponds : 'Hey, pauvre con, parce que oui, je leur dis pauvre con, arrête ton cinéma là, de prendre soin des autres, s'il y a un accident de voiture avec 400 morts ou un accident de voiture avec la mort de ton fils, tu choisis quoi ?' Evidemment, ils choisissent l'accident avec 400 morts", lâchait-il. Le 2 février dernier, dans l'émission "Morandini Live" diffusée sur Non Stop People, Bébert des Forbans avait réagi à la polémique, poussant au passage un gros coup de gueule.

"On a d'abord envie de penser à soi"

Ce jeudi 18 février, Evelyne Thomas reçoit Bébert des Forbans dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le chanteur de 59 ans revient sur la polémique provoquée par ses propos sur le coronavirus lors de la manifestation des "Patriotes" à Paris, organisée le 30 janvier dernier. "Il y a des morts, on ne peut le nier. Cette maladie existe. Mais est-ce qu'on doit terrasser la planète comme ça ? Quand je dis que c'est de la branlette, je parle de l'action, non pas de notre gouvernement, mais de tous les gouvernements, et ça devient une course à l'échalote. À croire qu'on cherche un podium, à être non pas pour une fois au sommet mais plutôt troisième ou en dehors du podium et on en est là", explique-t-il.

S'agit-il d'un complot selon lui ? "Le complot, la Chine, ça ne me regarde pas (...) Je suis un constateur, je constate (...) Trouver des solutions, je n'en ai pas (...) Je suis aussi capable qu'Emmanuel Macron en médecine. Il n'est ni médecin, ni épidémiologiste et il est à la merci de certains toubibs ou épidémiologistes qui donnent leur version des faits. Mais pourquoi croirais-je cet épidémiologiste qui voit la vie en noir plutôt que l'autre qui voit la vie en rose ? J'en suis là. Tout ce qui se passe avec ce Covid, toute la destruction sociale, professionnelle, humaine, est-ce que ça va arranger les choses ? (...) Tout ceux qui prétendent qu'ils mettent le masque pour protéger les autres me font gentiment rire (...) On a d'abord envie de penser à soi (...) mais ceux qui ne l'avouent pas sont hypocrites", dit-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV