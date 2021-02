Bébert des Forbans "à terre" à cause de la crise sanitaire, il pousse un coup de gueule

Samedi 30 janvier 2021, Les Patriotes, le parti fondé et présidé par Florian Philippot, ont manifesté à Paris contre les mesures mises en place pour lutter contre la Covid-19. Bébert, le chanteur du groupe les "Forbans", a participé à cette manifestation et pris la parole. Mais ces propos ont créé une vive polémique. "Le cinéma de coronavirus de merde que je conchie c'est du pipeau. Aujourd'hui quand tu dis que c'est du pipeau t'as des gens qui te disent 'Tu vois pas tous les gens qui meurent, t'as aucune sensibilité ?’. A ceux là je leur réponds : ‘Hey pauvre con, parce que oui je leur dis pauvre con, arrête avec ton cinéma là, de prendre soin des autres, si y'a un accident de voiture avec 400 morts ou un accident de voiture avec la mort de ton fils tu choisis quoi ?’ Evidemment ils choisissent l'accident avec 400 morts", a-t-il lancé. La vidéo de son discours a fait réagir beaucoup d’internautes consternés par les dires du chanteur. "Encore un chanteur sur le retour qui veut buzzer", peut-on notamment lire sur Twitter.

"On m’empêche de travailler"

Ce mardi 2 février 2021, Bébert a accepté de réagir à la polémique dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Le chanteur a alors poussé un violent coup de gueule contre les mesures du gouvernement : "Ce n’est pas une maladie qui n’existe pas, ce n’est pas une maladie que je nie effectivement. Tout existe, tous les morts sont bien là mais la seule chose que je sais c’est que ce ne sont pas les autres qui vont dire pour moi ce qui est essentiel dans ma vie. Ce qui est essentiel dans ma vie, c’est vivre, être en liberté (…) Ce qui est essentiel dans ma vie, en dehors de manger, boire et respirer, c’est notamment de travailler. Et aujourd’hui, on m’empêche de travailler". Et alors que Jean-Marc Morandini lui souffle l’idée d’organiser des concerts virtuels, Bébert a répliqué : "Est-ce que vous êtes sûr que ça me rapportera de l’argent ? Je ne suis ni Matt Pokora, ni Maitre Gims, ni les gens qui sont en vogue donc cessons de me mettre un pansement sur une jambe de bois". "Je suis à terre (…) Mon batteur est à terre, mon guitariste est à terre", a continué Bébert, qui avait réglé ses comptes avec Benjamin Castaldi en 2019. Jean-Marc Morandini a répliqué en rappelant à son invité que la crise du coronavirus avait entraîné la mort de millions de personnes dans le monde. "Excusez-moi mais il y a des gens qui meurent et eux ils sont sous terre. Vous, vous êtes à terre mais eux, ils sont sous terre", a lâché l’animateur de CNews et Non Stop People. Ce à quoi Bébert a répondu : "Est-ce que nous y sommes pour quelque chose, vous et moi, que les gens meurent ? En 1918, il y a eu 50 millions de morts avec la grippe espagnole. Est-ce que vous croyez que ces mesures sont justifiées ? Pourquoi croirais-je des toubibs qui disent blanc alors qu’il y en a qui disent noir ?" s'est-il interrogé en guise de conclusion.

Par Matilde A.