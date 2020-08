Belle du Berry : la chanteuse du groupe Paris Combo est décédée à 54 ans

Le monde de la musique perd l'une de ses voix. Belle du Berry - de son vrai nom Bénédicte Grimault - est décédée dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 août à l'âge de 54 ans. C'est l'AFP qui a annoncé la nouvelle de sa disparition. Une information relayée ensuite par le journaliste Jean-François Guyot. "Décès à 54 ans de Belle du Berry, la voix de 'Paris Combo' #AFP", a-t-il posté. Née en 1966 à Bourges, l'auteur-compositrice faisait partie du groupe "Paris Combo" fondé en 1995. Elle partageait la scène avec ses acolytes, à savoir David Lewis (piano et trompette), Potzi (guitare), François Jeannin (batterie) et Benoit Dunoyer de Segonzac (à la contrebasse depuis 2017). Avant lui, deux autres musiciens s'étaient illustrés avec cet instrument : Manohisoa Razanajato de 1995 à 2005 et Emmanuel Chabbey, de 2011 à 2016.

Belle du Berry était donc la voix de "Paris Combo", groupe aux multiples influences qui a enregistré sept albums studios, dont le disque d'or "Living Room", vendu à plus de 500 000 exemplaires (via Wikipédia). La chanteuse a assuré plus de mille concerts dans le monde entier avec ses musiciens. En 2019, c'est aux États-Unis que toute la troupe a posé ses valises pour une tournée à travers le pays. Leur dernier album en date remonte à 2017, avec la sortie de "Tako Tsubo".

Les causes de son décès révélées

Dans un communiqué transmis par l'AFP par son agent, les causes de la mort de Belle du Berry ont été dévoilées. "Belle du Berry (de son vrai nom Bénédicte Grimault), chanteuse du groupe 'Paris Combo', vient de disparaître à 54 ans, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, emportée de façon subite par un cancer", peut-on lire. Dans ce même message, il a été précisé que l'auteur-compositrice venait "juste de terminer l'enregistrement" d'un nouvel album avec ses musiciens. Sur Twitter, les premiers hommages d'internautes ont afflué (voir ci-dessous).

