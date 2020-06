Benjamin Biolay dézingue les Miss météo de Canal+

Benjamin Biolay a donné une interview à Télérama. Dans le dernier numéro paru ce mercredi 10 juin, le chanteur revient sur son actualité, sa passion pour le rap et évoque également les Miss Météo découvertes sur Canal+. Qui ne se souvient pas des chroniques de Dora Tillier, Charlotte Le Bon ou encore Louise Bourgoin sur le plateau du Grand Journal ? Ces dernières ont connu le succès sur la chaîne cryptée en arborant le costume de Miss Météo. Depuis, elles ont toutes percé sur grand écran. Doria Tillier par exemple brille dans le film "La belle époque" de Nicolas Bedos. Mais ce n’est pas du goût de Benjamin Biolay. Habitué des coups de gueule, il l’a fait savoir à nos confrères de Télérama.

Le chanteur ne mâche pas ses mots !

"Elles ont juste piqué les rôles de vraies comédiennes. Dans quel monde vit-on ?" interroge l’auteur compositeur qui est lui-même apparu devant la caméra à plusieurs reprises. Mais selon lui cela serait différent, il serait "passif" et aurait "son petit style" en tant qu'acteur. Un coup de gueule qui arrive après que Benjamin Biolay ait évoqué le milieu du rap, toujours dans les colonnes de Télérama. "J’ai bien côtoyé le milieu du rap et j’ai vu l’évolution. Tous ces gars incapables de poser un son, qu’il faut remonter note par note, maqués avec des producteurs horribles, à l’ancienne" débute l’ancien mari de Chiara Mastroianni. Et il fait un lien direct, "Ces nouvelles stars me font penser aux Miss Météo qui avaient été promues chez Canal+ comme l’avenir du cinéma français".

