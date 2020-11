Benjamin Biolay et Calogero dézinguent Michel Polnareff

Calogero et Benjamin Biolay ont accordé une longue interview à Paris Match. Et ce dernier n'a pas hésité à dire tout ce qu'il avait sur le coeur, notamment au sujet de la crise du coronavirus et du traitement de la culture. Il regrette que cette dernière soit à ce point sacrifiée depuis plusieurs mois maintenant, et il a décidé de s'adresser directement à Roselyne Bachelot : "Pour décorer, il y a du monde, mais visiblement c'est pour nous remettre des médailles en chocolat. Je dis ça sans animosité. On aurait pu nous dire dès le mois de mai 'vous ne partirez pas en tournée', ça aurait évité de sacrés désillusions". Benjamin Biolay, inquiet pour l'avenir de sa fille n'est ensuite pas passé par quatre chemins lorsqu'on lui a demandé s'il comprenait que la culture soit sacrifiée aux dépens de la santé des Français : "Non. La culture, c'est les plaisirs de l'existence, c'est ce qui justifie que tu te lèves le matin pour aller faire un boulot chiant."

"ce n'était pas possible"

Plus loin dans l'interview, les deux chanteurs qui collaborent sur le nouvel album "Centre Ville" ont fait quelques confidences sur leur collaboration passée. Dont une qu'ils ont en commun et qui ne s'est pas bien déroulée, avec le chanteur Michel Polnareff. Calogero a pesé ses mots et a déclaré que c'était "le plus compliqué", tandis que Benjamin Biolay, qui n'est pas apprécié par Cyril Hanouna a été plus frontal. "Depuis que je suis petit, j'ai vu des gens se mettre dans la sauce pour Michel Polnareff. Et cela n'a servi à rien", Calogero poursuit : "Quand il est revenu à Bercy, je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas fait appel à de bons musiciens français qui connaissaient ses chansons. Ça aurait été tellement plus chic... Son bassiste, ce n'était pas possible". L'interprète de "comment est ta peine" a terminé par une pique cinglante : "Au lieu de chier sur les chansons de Pascal Obispo, il aurait dû essayer d'en faire une de bien avec lui. Au final, le gars a commencé à chanter devant le Sacré-Coeur et il finit par faire ses courses en survêt' chez Whole Foods".

